Brote de E. coli vinculado a hamburguesas de McDonald’s genera alerta en EU

Una alerta sanitaria ha sido emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) debido a un brote de la bacteria E. coli, que ha sido vinculado al consumo de hamburguesas Quarter Pounder de la cadena McDonald’s.

Hasta ahora, se han reportado 49 casos de personas infectadas y una muerte en diez estados de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que la mayoría de los enfermos habían consumido esta hamburguesa antes de presentar los síntomas

Los estados con mayor número de contagios incluyen a Colorado, con 26 casos, seguido de Nebraska, con 9. Otros estados afectados son Oregon, Montana, Wyoming, Utah, Kansas, Iowa, Missouri y Wisconsin.

Aunque la cifra oficial de casos es 49, las autoridades sanitarias advierten que la cantidad real podría ser mucho mayor, ya que muchas personas no buscan atención médica y no se les realizan pruebas para detectar la bacteria.

McDonald’s president Joe Erlinger tells TODAY that he is ‘very confident’ customers can safely eat at the restaurant amid E. coli outbreak. pic.twitter.com/LhFniZM4XI

— TODAY (@TODAYshow) October 23, 2024