Harfuch identifica a líder criminal por desaparición de mineros en Concordia

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones por la desaparición de 10 mineros de la empresa minera Vizsla Silver en el municipio de Concordia apuntan directamente a una célula delictiva.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal detalló que el grupo responsable opera bajo las órdenes de la facción conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades han logrado identificar a uno de los líderes regionales implicado en este hecho, identificado como Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco” o “El 81”. Según el informe presentado por Harfuch, este sujeto es considerado el jefe de plaza en la región de Concordia y objetivos prioritarios para el Gabinete de Seguridad. El despliegue para su captura se ha intensificado en las últimas horas mediante operativos de inteligencia y campo en la zona sur de la entidad.

La guerra interna del Cártel de Sinaloa y la minería

La región de Concordia se ha convertido en un punto crítico debido a la confrontación interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. Reportes de inteligencia indican que la célula liderada por “El Casco” busca controlar los recursos estratégicos y las rutas de acceso hacia la zona minera, lo que ha derivado en ataques contra civiles e industriales. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha abierto carpetas de investigación por desaparición cometida por particulares, mientras que la SEDENA mantiene un cerco de seguridad en los límites con Durango.

Hasta el momento, las familias de los desaparecidos, entre los que se encuentran ingenieros originarios de Zacatecas y Sonora, no han recibido solicitudes de rescate, lo que refuerza la hipótesis de que el secuestro es una medida de presión territorial. García Harfuch reiteró que la Guardia Nacional y la Marina trabajan en coordinación con el gobierno estatal para pacificar la zona, la cual ha sufrido un incremento de violencia tras la captura de líderes históricos de la organización criminal.

