Harfuch niega acto terrorista en explosión de coche bomba en Michoacán

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), rechazó que la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, constituya un acto de terrorismo, atribuyéndolo en cambio a la expansión de actividades delictivas por parte de grupos criminales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Harfuch explicó que el terrorismo implica objetivos políticos, religiosos o sociales, elementos ausentes en este incidente ocurrido el sábado pasado.

La detonación de una camioneta Dakota negra cargada de explosivos cerca del kiosco municipal y la glorieta de San Vicente dejó daños en al menos 12 vehículos y varios inmuebles, incluyendo el hospital comunitario y la presidencia municipal, con una onda expansiva de hasta 400 metros. Este evento resalta las persistentes tensiones en materia de seguridad en Michoacán, un estado clave en la estrategia nacional contra el crimen organizado.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 11:40 horas del sábado, cuando el vehículo ingresó por la carretera 200 proveniente de Colima, en un fin de semana con alta afluencia de personas y mercaderes en la zona. Según detalles preliminares del fiscal estatal de Michoacán, Carlos Torres Piña, la explosión no causó víctimas fatales, pero generó pánico y destrucción material significativa.

Harfuch enfatizó que las investigaciones avanzan bajo nuevas hipótesis, coordinadas por la Fiscalía General de la República (FGR), atraída por el caso y encabezada por Ernestina Godoy Ramos. “No se trata de terrorismo, sino de la intención de estos grupos por ampliar su radio de acción delictiva”, declaró Harfuch, subrayando la necesidad de un enfoque integral que combine inteligencia y presencia territorial.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha manifestado que aún no hay hipótesis concluyentes y que no es posible vincular el atentado directamente con una respuesta del crimen organizado al plan federal.

La declaración de Harfuch busca calmar especulaciones y enfocar el debate en la lucha contra el narcotráfico, un desafío persistente en Michoacán.

En el panorama nacional, la postura de Harfuch sobre el coche bomba en Michoacán refuerza la narrativa del gobierno de Sheinbaum de despolitizar los actos criminales y priorizar la inteligencia sobre la confrontación abierta.