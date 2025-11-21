Harfuch anticipa más detenciones por red de huachicol fiscal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anticipó que en los próximos días se concretarán más detenciones relacionadas con la red de huachicol fiscal presuntamente operada por marinos, empresarios y exfuncionarios de aduanas. La información deriva de una entrevista publicada por El Universal, en la que el funcionario federal calificó este caso como el golpe más relevante de la actual administración en materia de combate al crimen organizado.

Durante la conversación con el medio nacional, Harfuch explicó que existen órdenes de aprehensión pendientes, algunas ya liberadas y otras por ejecutarse, y que “se trata de un número considerable”. Subrayó que, hasta ahora, no se han identificado militares involucrados, aunque sí otros exservidores y servidores públicos de distintas dependencias.

El titular de la SSPC destacó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), que —según explicó— fue quien inició la investigación a través de la Unidad de Inteligencia Naval y la compartió con la SSPC y la Fiscalía General de la República. Añadió que este caso no refleja a la institución en su totalidad, sino a un grupo específico de elementos que incurrieron en delitos.

Lee más: Arriba personal de Marina a Loreto para reforzar la seguridad tras hechos violentos

Harfuch también respondió a cuestionamientos sobre la situación de seguridad nacional. Negó que los cárteles controlen el país y señaló que el Cártel de Sinaloa enfrenta un debilitamiento, particularmente por la disputa entre las facciones conocidas como “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, un conflicto que, dijo, “no será sostenible”.

Sobre la presencia de marinos en aduanas, el funcionario defendió que su participación ayudó a disminuir la corrupción, aunque reconoció que el caso del huachicol fiscal representa un hecho aislado dentro de la corporación naval.