Harfuch confirma detención de “El Luki”, presunto jefe de plaza del CJNG en Macuspana, Tabasco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de Eduardo Alberto “N”, alias “El Luki”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco.

Harfuch detalló que la captura de El Luki se logró durante un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

Según los reportes oficiales, “El Luki”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la región sur de Tabasco, está vinculado con múltiples homicidios, extorsión y delitos contra la salud. Su detención se dio en el Ejido Dos Montes, en el municipio de Centro, donde junto con otros dos presuntos implicados se aseguraron alrededor de 60 dosis de cocaína.

Autoridades informaron que los acompañantes de El Luki, identificados como Luis Ángel “N” y Diana Bereniz “N”, fueron arrestados en el mismo operativo y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

La detención de El Luki representa un golpe a la estructura operativa del CJNG en Tabasco, una organización criminal a la que se atribuye una creciente presencia en distintos municipios de la entidad, con disputas territoriales que han elevado los índices de violencia en la región.

Las autoridades señalaron que estos esfuerzos forman parte de una estrategia federal para desarticular células del CJNG y otros grupos delictivos, reforzando la presencia de las fuerzas de seguridad en puntos considerados prioritarios para inhibir delitos de alto impacto.

La captura de “El Luki” podría influir en la dinámica de la seguridad en Tabasco, donde la lucha entre organizaciones criminales y la respuesta de las autoridades continúa siendo un foco central en la agenda pública y de justicia.

