Harfuch: No hay expansión significativa del Tren de Aragua en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que en México no existe una expansión significativa del grupo criminal Tren de Aragua, aunque se han realizado detenciones en la zona centro del país, según lo informado por Milenio.

Durante La Mañanera del Pueblo en Ecatepec, explicó que los casos detectados han sido aislados y vinculados principalmente a delitos de explotación sexual. Indicó que algunas de las primeras personas detenidas ya cuentan con sentencia, como resultado de las investigaciones.

También señaló que se identificaron vínculos con grupos delictivos locales, entre ellos la Unión Tepito en la Ciudad de México, lo que derivó en un seguimiento reforzado por parte de autoridades federales.

Harfuch destacó que desde hace un año operan mesas permanentes de seguridad con participación de los tres niveles de gobierno e instancias internacionales, como parte de una estrategia para contener cualquier intento de expansión de esta organización originaria de Venezuela.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur