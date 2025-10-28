Omar García Harfuch ‘se meterá a la boca del lobo’: Viajará a Michoacán, cuna del CJNG

Tras el aumento de violencia hacia los limoneros en Michoacán que terminó con el triste asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, Omar García Harfuch planea viajar a “la boca del lobo”.

Esto en un contexto donde se está poniendo a sí mismo en riesgo tras el atentado contra su vida que sufrió en 2020 por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch viajará a la “boca del lobo” para asegurar la protección de los productores

Con la intención de crear un plan de protección para los agricultores y garantizar el flujo de la producción, eliminando riesgos de extorción, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) viajará a la cuna del CJNG para darle un alto al alza de violencia.

El plan busca principalmente intensificar el despliegue de elementos federales en la región de Tierra Caliente, con la intención de reforzar la seguridad.

Igualmente, se planea crear una unidad especial de investigación del crimen organizado y para delitos de extorsión, priorizando casos de extorsión y asesinatos de líderes productores.

Junto con esta unidad se creará un programa de denuncias anónimas para que los productores puedan reportar los casos sin temer a alguna venganza.

Antecedentes del plan para la protección de agricultores

El anuncio de este plan de protección nace 1 semana después del asesinato del líder limonero del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, quien era de los pocos que anunciaba públicamente las extorsiones a limoneros.

El asesinato de Bravo provocó protestas de productores quienes pedían justicia y respuestas por lo sucedido.

Las extorsiones han causado un aumento en los precios de los limones, tanto en su producción como para surtir.

El atentado contra la vida de Harfuch de 2020 y el falso segundo ataque

El 26 de junio del 2020, Omar García Harfuch sufrió un ataque en Ciudad de México, cuando un comando armado interceptó el convoy donde viajaba el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

La camioneta de casi tres toneladas bloqueó el paso de su vehículo antes de abrir fuego con armas de calibre pesado, dejando su vehículo inutilizable en cuestión de segundos.

El ataque dejó herido a Harfuch y un saldo de 3 personas fallecidas, 2 escoltas y una civil, los perpetradores recibieron una sentencia de 86 años.

Un mes después del ataque, el secretario afirmó que el ataque fue comandado por el CJNG con el fin de acabar con su vida. Al preguntarle si planeaba dejar su puesto, el funcionario afirmó con certeza que nunca le pasó eso por la cabeza.

En la actualidad, 5 años después del atentado, comenzaron a circular rumores de un supuesto segundo atentado en La Roma en contra de Harfuch, sin embargo, el secretario ya desmintió los rumores.