Harfuch niega financiamiento del crimen organizado a Miss Universo

Las especulaciones sobre un posible nexo entre el crimen organizado y la franquicia de Miss Universo fueron desmentidas por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. En una conferencia de prensa, el secretario aclaró la postura del Gobierno federal ante la polémica que surgió tras la vinculación penal de uno de los copropietarios del certamen.

García Harfuch fue enfático al declarar que las autoridades federales no han encontrado pruebas que relacionen los fondos del concurso internacional con actividades del narcotráfico o cualquier otro delito. “No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo. No lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal”, precisó el funcionario.

La ola de rumores se desató luego de que se diera a conocer la investigación en contra del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien es copropietario de la Organización Miss Universo, a través de Legacy Holding Group USA Inc.

La investigación que involucra a Rocha Cantú, según detalló García Harfuch, derivó en trece órdenes de aprehensión y se centra en una presunta red delictiva dedicada a delitos graves como el robo de hidrocarburos (huachicol), delincuencia organizada y tráfico de armas. Se presume que el empresario regio, con nexos en el sector energético, habría coordinado una estructura para traficar combustible robado desde Guatemala y comercializarlo mediante empresas fachada.

A pesar de la gravedad de los señalamientos contra Rocha Cantú y su presunta vinculación con cárteles nacionales, el secretario de Seguridad subrayó que la indagatoria se dirige estrictamente a los delitos de cuello blanco y crimen organizado, y que Miss Universo no forma parte de la carpeta de investigación.

La polémica creció en las semanas recientes no solo por las acusaciones contra el empresario, sino también por el cuestionamiento mediático en torno a la reciente coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo y la presunta relación de su padre, un funcionario de Pemex, con Rocha Cantú.

Ante la crisis de reputación que ha alcanzado a la estructura organizativa de Miss Universo —sumada a una orden de detención por fraude contra la directiva tailandesa JKN—, la declaración de García Harfuch busca disipar las dudas sobre la legalidad del financiamiento del concurso a nivel federal en México, limitando la investigación a las presuntas actividades ilícitas del empresario.

