Omar García Harfuch señala 932 detenidos como parte del Plan Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los resultados de las acciones implementadas en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del periodo el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025.

En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, General Hernán Cortés Hernández, se expuso la detención de 932 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de cerca de 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y la desarticulación de 17 laboratorios de metanfetaminas.

García Harfuch señaló que, se incrementó el estado de fuerza con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes trabajan de manera conjunta con autoridades locales.

Detalló que se desplegaron equipos especializados de investigación e inteligencia con recursos tecnológicos para combatir delitos de alto impacto y dar seguimiento a objetivos prioritarios.

Entre el 10 al 26 de noviembre, en operativos realizados por la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades locales, se detuvieron a 134 personas, así como el aseguramiento de armas, explosivos, vehículos, drogas sintéticas y 425 kilos de metanfetamina.

Por su parte, el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, detalló que el 8 de noviembre arribaron 1,980 elementos que se sumaron a los 4,386 que ya se encontraban en esa entidad y, adicionalmente, los mandos territoriales también desplegaron 4,140 efectivos, para ser 10,506 elementos. Con esto los homicidios dolosos en la entidad pasaron de 111 a 58 en el mes de noviembre.

En su participación, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que se integró una fuerza especial para el Estado de Michoacán la cual está compuesta por 1,781 efectivos, 83 unidades, dos helicópteros, drones tácticos y binomios caninos, que operan principalmente en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Además, se hace uso de buques para la vigilancia de espacios marítimos del Estado, lo que ha permitido el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína en la mar.