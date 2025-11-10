Omar García Harfuch anuncia visita a Uruapan por petición de Grecia Quiroz

Durante el lanzamiento del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que realizará una visita al municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán, tras una solicitud formal de la presidenta municipal, Grecia Quiroz.

El objetivo dijo, coordinar acciones de seguridad y reforzar la protección a productores agrícolas, en una región marcada por altos niveles de violencia y extorsión.

Durante el evento celebrado en el Patio de Honor de Palacio Nacional, García Harfuch detalló que el gabinete de seguridad atenderá directamente a los sectores productivos del limón y el aguacate, ambos blancos frecuentes de redes criminales.

También reafirmó las condolencias por el asesinato del alcalde independiente Carlos Manzo, ocurrido en Uruapan hace apenas días. “Nos indigna y nos compromete aún más por la justicia”, dijo el funcionario.

El anuncio de la visita se produce en un momento crítico para Michoacán, donde el crimen organizado hace sentir su influencia tanto en el ámbito municipal como en el económico. García Harfuch explicó que los cuatro ejes de la estrategia serían: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Al respecto, enfatizó que la visita a Uruapan y otros municipios permitirá supervisar sobre el terreno la aplicación del plan.

La alcaldesa Grecia Quiroz, quien asumió el cargo tras el asesinato de Carlos Manzo, solicitó el acompañamiento del gobierno federal con urgencia, advirtiendo la intensidad de amenazas que pesa sobre los servidores públicos y la ciudadanía en Uruapan. Con el respaldo anunciado por Omar García Harfuch, se abre una ventana de oportunidad para que la estrategia logre efectos visibles en una zona históricamente golpeada por la violencia.

Omar García Harfuch se comprometió a una “implementación permanente” en Uruapan, pero el desafío de revertir años de impunidad, corrupción y miedo requiere algo más que anuncios.