Acusan a Harry de “acoso digital” a Meghan antes de conocerse oficialmente

Nuevas declaraciones han encendido la polémica en torno al inicio del romance entre Prince Harry y Meghan Markle.

Medios internacionales reportan que el duque habría mantenido una conducta de acoso digital hacia la actriz semanas antes de conocerse en persona, revisando repetidamente sus redes sociales y buscando información a través de amigos en común.

Según estas versiones, Harry quedó impactado tras ver un breve video en redes donde aparecía Meghan y, desde ese momento, comenzó a monitorear con insistencia su perfil, sus publicaciones y sus actividades digitales. De acuerdo con fuentes citadas por medios como ViveUSA, el interés inicial escaló a un comportamiento que algunos describen como obsesivo.

Testimonios aseguran que el príncipe insistió en contactar a una amiga en común para que los presentara formalmente, enviando mensajes frecuentes y urgentes que finalmente derivaron en su primera cita.

Si bien Harry ha contado en su libro que el flechazo surgió tras ver el clip publicado por una amiga de Meghan, los denunciantes afirman que la conducta previa fue más intensa de lo que él ha reconocido públicamente.

Especialistas en ciberacoso, comportamiento digital y dinámicas de cortejo señalan que este caso reaviva debates sobre los límites del interés romántico en la era de las redes sociales. La línea entre admiración y stalking online, explican, puede volverse difusa cuando una persona es vigilada sin saberlo y sin consentimiento.

Aunque no existe ninguna denuncia formal, la discusión pública ya está instalada: ¿fue una simple muestra de interés o realmente un caso de acoso digital? Lo cierto es que la controversia suma un nuevo capítulo mediático en la historia de los duques de Sussex, quienes continúan bajo intenso escrutinio internacional.