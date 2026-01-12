Harry Styles impulsa rumores de nuevo álbum con sitio web enigmático

El cantante británico Harry Styles encendió este lunes una ola de especulación global al activar el sitio web webelongtogether.co, una dirección que fanáticos y especialistas han vinculado a señales de un posible nuevo álbum y una gira mundial tras un prolongado periodo sin material inédito.

El dominio, confirmado como oficial por medios que monitorean movimientos digitales de artistas y sellos discográficos, muestra un video de fondo con una multitud en concierto y enlaces que redirigen a los usuarios a un registro de información a través de “HSHQ” (Harry Styles Headquarters), un método utilizado por el cantante en campañas previas.

El sitio webelongtogether.co incluye un aviso de derechos de autor de Sony Music Entertainment, sello que representa a Harry Styles, lo que sugiere una conexión formal con su equipo artístico. La frase “We belong together”, que da nombre al dominio, ya había aparecido en un video publicado el 27 de diciembre de 2025, incrementando las interpretaciones de que forma parte de una estrategia de prelanzamiento.

Además, seguidores han reportado la aparición de pósteres y mensajes crípticos en ciudades como Nueva York, Roma y São Paulo, reforzando la percepción de que los movimientos en torno al sitio web son parte de un plan coordinado para anunciar un álbum o una gira.

¿Nuevo álbum y gira mundial?

Especialistas de la industria musical recuerdan que este tipo de estrategias anteriores precedieron anuncios oficiales de proyectos de Styles, por lo que muchos consideran probable que el lanzamiento de webelongtogether.co sea el preludio al anuncio de su cuarto álbum de estudio. También circulan rumores sobre una posible gira mundial programada para el verano de 2026, aunque ni el artista ni su equipo han confirmado detalles sobre fechas, título del álbum o contenido del proyecto.

La presencia de mensajes como “See you very soon” y “Here we go again” en materiales publicitarios ha sido interpretada por analistas como indicio de que el regreso de Harry Styles al panorama musical está cercano, aunque la ausencia de anuncios oficiales mantiene la incertidumbre entre sus seguidores.

