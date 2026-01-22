Harry Styles confirma a Jorja Smith como telonera de sus conciertos en Ciudad de México

El cantante británico Harry Styles anunció que la cantante y compositora Jorja Smith será la artista encargada de abrir sus conciertos en Ciudad de México como parte de su gira internacional Together, Together, programada para el verano de 2026. Esta confirmación se suma a la expectativa global por el regreso del artista a los escenarios tras un periodo de descanso.

Harry Styles ofrecerá dos conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México, los días 31 de julio y 1 de agosto de 2026, dentro de su gira mundial Together, Together. Para estos conciertos, el británico eligió a Jorja Smith como invitada especial para iniciar los espectáculos con su estilo de R&B y soul, aportando diversidad artística a la experiencia en vivo.

La presencia de Jorja Smith en estos conciertos marca una alianza musical que ha generado expectativas entre los seguidores de ambos artistas, especialmente en una gira que abarca varias ciudades clave alrededor del mundo.

Detalles de venta y preventa para los conciertos

La organización del evento, a cargo de OCESA, confirmó que la preventa Banamex de boletos para los conciertos de Harry Styles en Ciudad de México inicia el 28 de enero a través de Ticketmaster, con opción de pago en meses sin intereses para tarjetas participantes. La venta general de boletos comienza el 29 de enero.

Estas fechas de venta anticipadas buscan atender la alta demanda de entradas, anticipando que los conciertos de Harry Styles en México sean de los eventos más concurridos del año musical.

La decisión de Harry Styles de incluir México en su gira Together, Together responde a la creciente expectativa global por su retorno a los escenarios y a la música, luego de varios meses de pausa tras su última producción. El anuncio de esta gira coincide además con el lanzamiento de su nuevo material discográfico programado para marzo de 2026.

Con la confirmación de estas fechas y la participación de Jorja Smith como apertura, los conciertos de Harry Styles en Ciudad de México se perfilan como uno de los eventos más relevantes del calendario musical en Latinoamérica para 2026.

