Harry Styles donará parte de sus ganancias en 2026 para salvar recintos musicales

El reconocido cantante británico Harry Styles ha anunciado una iniciativa solidaria para su próxima gira mundial titulada “Together, Together”, la cual iniciará en mayo de 2026. El artista confirmó que donará 1 libra esterlina (aproximadamente 1.15 euros) por cada boleto vendido en sus presentaciones del Reino Unido para apoyar la sostenibilidad de las pequeñas infraestructuras culturales.

Esta medida busca frenar la crisis que enfrentan los recintos locales tras los recientes cierres masivos en el sector.

La donación de Harry Styles será canalizada a través de LIVE Trust, una organización benéfica dedicada a proteger y expandir el ecosistema de las salas de música de base. Con una residencia programada de seis noches en el emblemático Estadio de Wembley en Londres, se estima que el intérprete de “Aperture” podría recaudar más de 700,000 libras destinadas exclusivamente a esta causa benéfica.

Este gesto responde a un informe reciente del Music Venue Trust (MVT), que reveló que más del 50% de los recintos independientes en territorio británico no generaron ganancias el año pasado. Al utilizar su plataforma global, Harry Styles se une a otros grandes nombres de la industria, como Coldplay y Sam Fender, quienes también han implementado impuestos voluntarios en sus entradas para nutrir los fondos de emergencia de las salas de música.

Impacto del apoyo de Harry Styles a la escena independiente

El apoyo económico brindado por la gira de Harry Styles es vital para el desarrollo de nuevos talentos, ya que estas salas de música funcionan como semilleros de artistas. La organización LIVE Trust utilizará los fondos para programas de infraestructura, pago de deudas y mejoras técnicas en locales que luchan contra el aumento de los costos operativos y las rentas.

Históricamente, el exintegrante de One Direction ha mantenido un perfil filantrópico activo. En su anterior tour, “Love on Tour”, logró recaudar más de 6.5 millones de dólares que fueron distribuidos en más de 20 organizaciones benéficas. En esta ocasión, el enfoque principal de su paso por Europa y América será garantizar que los espacios donde él mismo comenzó su carrera permanezcan abiertos para las futuras generaciones.

Además de su compromiso con la música en vivo, la gira 2026 de Harry Styles colaborará con la iniciativa Green Nation de Live Nation para reducir la huella ambiental de sus 50 conciertos programados. Con estas acciones, el artista no solo asegura el éxito comercial de su regreso, sino que consolida su legado como un pilar de apoyo para la comunidad artística global.

