Harry Styles lanza video musical de “Daylight”

Harry Styles ha lanzado su nuevo video musical “Daylight”, dirigido por Tanu Muino, el cual ha superado las 2.1 millones de visitas en YouTube en solo horas.

En dicho clip, el exintegrante de One Direction se presenta como una estrella circense, llevando un traje amarillo y alas. Ademas, conforme avanza el video, se une a diferentes actividades realizadas por bailarinas, trapecistas, lanzadoras de cuchillos y payasas. Incluso, podemos observar como es propulsado desde un cañón como un pájaro, haciendo referencia a la letra de su canción.

El tema es una balada sobre el amor y la pérdida en la que narra una historia de búsqueda y deseos de conexión. En sí, la letra expresa su deseo de estar cerca de alguien especial, utilizando metáforas como la de ser un pájaro azul que volaría hacia esa persona, comparándola con una cuchara sumergida en miel, simbolizando el anhelo de estar unidos.

Además, en esta melodía reflexiona en momentos de introspección, como cuando se pregunta sobre la luz del día que lo tiene desvelado, dejando entrever una búsqueda interna de significado y bienestar.

Sin embargo, hay algo curioso, y es que “Daylight” ha hecho que muchos recuerden su canción “Sign of the Times”, en la que volaba como un pájaro por encima de parajes, por lo que se han generado especulaciones sobre si hay una posible conexión entre ambas.

Por el momento, se desconoce si el cantante británico trabajará en un nuevo álbum de estudio, se enfocará en algún proyecto actoral o tomará un descanso después de finalizar su gira mundial “Love on Tour”.

Letra

I’m on the roof,

you’re in your airplane seat

I was nose-bleeding,

looking for life out there

Reading your horoscope,

you were just doing cocaine

In my kitchen, you never listen

I hope you’re missing me by now

If I was a bluebird,

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me calling at all times (Uuuh)

Ain’t gonna sleep ‘til the daylight (Uuuh)

Out of New York,

I’m on the comedown speed

We’re on bicycles, saying,

“There’s life out there”

You got the antidote,

I’ll take one to go, go, please

Get the picture,

cut out my middle

You ain’t got time for me right now

If I was a bluebird,

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you

Uuuh

Uuuh

Daylight, you got me calling at all times (Uuuh)

Ain’t gonna sleep ‘til the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me cursing the daylight (Uuuh)

Daylight, you got me calling at all times (Uuuh)

Ain’t gonna sleep ‘til the daylight (Uuuh)

If I was a bluebird,

I would fly to you

You’d be the spoon

Dip you in honey so I could be sticking to you