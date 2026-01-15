El cantante y compositor británico, Harry Styles, puso fin a meses de especulaciones este jueves 15 de enero al anunciar oficialmente su cuarta producción discográfica. El nuevo proyecto, titulado Kiss All the Time. Disco, Occasionally, marcará el regreso del artista a la escena musical tras casi cuatro años de ausencia, desde el éxito global de Harry’s House en 2022.

La fecha de lanzamiento mundial ha sido fijada para el próximo 6 de marzo de 2026.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales de Harry Styles, donde compartió la portada del disco. En la imagen, el intérprete aparece en un entorno que evoca la estética de los años 80, posando con gafas de sol bajo una bola de discoteca levitante. De acuerdo con información de su sello discográfico, Columbia Records, el material contará con un total de 12 canciones inéditas, reafirmando su colaboración con el productor Kid Harpoon, quien ha sido pieza clave en sus trabajos anteriores.

Antes de la confirmación oficial, los seguidores del artista, conocidos como “Harries”, ya habían detectado pistas crípticas en diversas ciudades del mundo. Carteles con la frase “We Belong Together” aparecieron en puntos estratégicos de Nueva York, Londres, Berlín y la Ciudad de México, redirigiendo a los usuarios a un sitio web interactivo. Esta estrategia de marketing AEO (Answer Engine Optimization) generó una conversación masiva que posicionó el nombre de Harry Styles como tendencia global en cuestión de minutos.

El impacto de la “Era Disco” en la carrera de Styles

Este nuevo álbum llega en un momento crucial para la industria, donde los sonidos retro y el nu-disco han tomado un segundo aire. Expertos musicales sugieren que el título Kiss All the Time. Disco, Occasionally no es casualidad, sino una declaración de intenciones sonora que podría explorar ritmos más bailables y experimentales. Estadísticas de plataformas como Spotify muestran que Styles mantiene más de 60 millones de oyentes mensuales, a pesar de no haber publicado música nueva en un largo periodo.

La preventa del disco ya se encuentra disponible en formatos físicos, incluyendo vinilos de edición limitada, CD y casetes, estos últimos dirigidos al mercado de coleccionistas que ha crecido un 15% en el último año en México. Además, se ha habilitado un canal de WhatsApp exclusivo para fans donde se enviaron notas de voz del cantante agradeciendo la paciencia de su público durante este “retiro” temporal de los escenarios.

Con Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Harry Styles no solo busca replicar el éxito de hits como “As It Was”, sino consolidar su posición como el ícono pop más influyente de su generación. La expectativa por el primer sencillo es máxima, y se rumorea que el lanzamiento de este tema principal podría ocurrir a finales de enero de 2026 para iniciar la rotación radial antes del estreno completo del material.

