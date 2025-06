Hartazgo en la Técnica 16: Padres y alumnos reclaman por falta de luz

Durante el acto cívico realizado esta mañana en el nuevo edificio de la Delegación de Cabo San Lucas, un numeroso grupo de padres de familia y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica No. 16 se manifestó para exigir una pronta solución a la falta de energía eléctrica en el plantel.

LEER MÁS: SEP reporta 50 mil alumnos afectados por paro magisterial en BCS

Desde hace más de ocho meses, los alumnos y el personal docente han tomado clases sin aire acondicionado, pese a las altas temperaturas. Esta situación, aseguran, pone en riesgo la salud e integridad de toda la comunidad educativa.

Padres como Daniel Muñoz Herrera señalaron que la responsabilidad recae en el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, quien —según denuncian— no ha respondido a la problemática, pese a que el tema ha sido planteado en reiteradas ocasiones.

“Aquí la solución nos la tiene que dar el gobernador, a traves de la Secretaría de Finanzas e ISIFE que son las dependencias encargadas de solucionar el problema de raíz. Solo queremos que escuchen nuestra problemática, aquí hay alumnos y padres de familia preocupados por una situación que es de años. Dónde la precariedad en la educación se ve reflejada en sus instalaciones; la verdad ocupamos que se preocupen por la educación de los jóvenes”.

Muñoz Herrera lamentó que el gobierno estatal solo reaccione ante protestas públicas o presión mediática. Los manifestantes advirtieron que continuarán con acciones similares hasta obtener una respuesta concreta.

“Esta claro que, la unión hace la fuerza y la única manera de poder mover a este elefante blanco que es nuestro gobierno, lamentablemente es a través de presiones. Nosotros ya no creemos en los dichos, ya que solo han estado aplazando los tiempos, y no se ven los hechos. Más aún que la autoridad no se han acercado a decirnos que pasa, a nosotros directamente no nos han dicho”.

Ante este panorama, CPS Noticias y Tribuna de México contactó a la titular de la Secretaría de Educación Pública, Alicia Meza Osuna, quien reconoció que los problemas de infraestructura eléctrica afectan a una parte considerable de los planteles en Baja California Sur. En el caso específico de la Secundaria Técnica No. 16, la funcionaria aseguró que se prevé resolver la situación en un plazo no mayor a dos semanas.

GCC