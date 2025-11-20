¡Hasta diciembre 5! Extienden convocatoria para apoyar a mujeres en reclusión

La convocatoria “Amadrina a una mujer privada de su libertad” ha sido extendida hasta el 5 de diciembre por el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) de La Paz. Esta ampliación del plazo se realiza con la intención de que más ciudadanos en la capital de Baja California Sur se sumen a la iniciativa.

El propósito principal es apoyar a las mujeres en reclusión con la donación de ropa, calzado y artículos de higiene personal, facilitando así su proceso de reintegración social.

Requisitos y tipos de donaciones

Debido a los lineamientos de seguridad establecidos por las instituciones, las donaciones deben cumplir con especificaciones rigurosas.

En cuanto a vestimenta, se solicitan prendas exclusivamente en color gris, como playeras, pants o leggins. Es crucial que los tops sean sin varilla.

Respecto al calzado, solo se aceptan tenis que no contengan agujetas ni cierre. La intención es mantener la seguridad dentro de las instalaciones, siguiendo las reglas establecidas.

Los artículos de higiene que son necesarios para las mujeres privadas de su libertad. Entre ellos se encuentran el papel sanitario, jabón en polvo y jabón de baño neutro.

También son fundamentales la pasta y cepillo de dientes, champú, crema corporal y rastrillos. Es un requisito que el desodorante en barra venga en empaque transparente. Finalmente, se solicitan toallas íntimas.

¿Dónde y cómo participar en La Paz?

Los ciudadanos interesados en aportar a esta causa deben realizar un registro previo a través del siguiente enlace: https://forms.gle/R4Q2rC8bbbzCuHvV6.

Las donaciones se estarán recibiendo en la oficina del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en La Paz. Las instalaciones se ubican en la colonia Centro, específicamente en la calle Allende entre Revolución y Madero. El horario de recepción de los artículos es de 09:00 a 14:00 horas.

Para las mujeres beneficiarias, esta ayuda representa un avance significativo. La donación ciudadana se traduce en un paso más hacia su libertad, dignidad y empoderamiento.