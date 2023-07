Hayao Miyazaki duda de la estrategia promocional de Ghibli: preocupación por el estreno de su última película

La nueva película de Studio Ghibli, que será conocida en Estados Unidos como How Do You Live?, no tuvo ningún tipo de publicidad por decisión de Hayao Miyazaki y del actual presidente de la empresa, Toshio Suzuki.

Por su parte, Toshio mencionó que la repetición del tráiler podría aburrir a la audiencia, provocando que ya no quieran ver la película, y él quería lo contrario de eso.

“En el fondo, creo que esto es lo que quieren los espectadores”.

Sin embargo, Hayao Miyazaki, confesó su preocupación mientras se aproxima la fecha del estreno, pues lo único que se ha lanzado es el póster de la película.

Detrás del único avance: El póster de la nueva película de Hayao Miyazaki

Siendo una de sus películas más atractivas de Studio Ghibli y la más misteriosa a la vez, solamente es posible hacer lecturas sobre la única imagen que se ha lanzado.

En el póster promocional, que fue lanzado a mitad de la producción, es posible ver que se trata del arte clásico de Japón.

La película llegará a las salas de cines el próximo 14 de julio de este año en Japón, pero todavía no se tiene fecha de estreno en México o Latinoamérica.