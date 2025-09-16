¡Es cuestión de horas! James Gunn y HBO Max anuncian fecha de estreno de Superman

Tras arrasar en taquilla con 615 millones de dólares, el llamado Hombre de Acero “Superman” protagonizado por David Corenswet está listo para conquistar el streaming a través de HBO Max. ¡Prepárate para volar desde la comodidad de tu hogar!

Será el próximo 19 de septiembre cuando HBO Max estrene Superman, la película que ha revitalizado el Universo DC bajo la dirección de James Gunn.

Así lo anunció el propio cineasta en sus redes sociales, generando gran expectativa entre los fans de Superman.

Estrenada en cines el 11 de julio, la cinta recaudó 125 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla nacional, consolidándose como la película de cómics más taquillera del año 2025 con un total de 615 millones a nivel mundial.

Su reinado como número 1 duró dos semanas, hasta que The Fantastic Four: First Steps de Marvel tomó la delantera a finales de julio.

Superman no es solo un éxito comercial, sino también el punto de partida del ambicioso reinicio del Universo DC liderado por Gunn y el productor Peter Safran.

Este nuevo capítulo busca crear un ecosistema interconectado de películas y series basadas en los icónicos personajes de DC Comics, marcando distancia del anterior Universo Extendido de DC, que incluyó películas como Man of Steel, Wonder Woman y Aquaman and the Lost Kingdom.

Este último proyecto cerró un ciclo en 2023, dando paso a una nueva visión narrativa.

Elenco de Superman de HBO Max

El elenco de Superman está encabezado por David Corenswet como Superman, acompañado de Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como un carismático Lex Luthor.

La película también presenta a Nathan Fillion como Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific y Anthony Carrigan como Metamorpho, entre otros.

Destacan apariciones especiales como la Supergirl de Milly Alcock y el regreso de John Cena como Peacemaker, único personaje rescatado del universo anterior. Con figuras como Bradley Cooper (Jor-El) y Alan Tudyk (Superman’s Robot #4, alias Gary), el reparto es un imán para los fans.Subtema: Un nuevo amanecer para DC en streaming.

La película, con su combinación de acción, emoción y un renovado enfoque en los valores del héroe, es una apuesta segura para captar tanto a los fans de los cómics como a nuevos espectadores en HBO Max.