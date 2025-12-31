Violencia, homicidios y casos de alto impacto: los hechos de seguridad que marcaron 2025 en BCS

Durante 2025, Baja California Sur enfrentó diversos desafíos en materia de seguridad pública, con un repunte en hechos de violencia y homicidios, así como casos de alto impacto que colocaron al estado en la atención nacional e internacional. No obstante, la entidad se mantuvo, en términos generales, entre los estados más seguros del país, en comparación con otras regiones de México.

Aumento de homicidios dolosos

Uno de los principales indicadores de 2025 fue el incremento en los homicidios dolosos. De acuerdo con cifras oficiales de incidencia delictiva, entre enero y noviembre se registraron 109 carpetas de investigación, casi el doble de las 55 contabilizadas en el mismo periodo de 2024, lo que representó un aumento del 98.18 por ciento. Los meses más violentos fueron junio, julio y agosto, al concentrar el mayor número de homicidios registrados en la entidad.

Ola de violencia en abril

Abril fue uno de los meses que mayor preocupación social generó entre la población y las autoridades, tras una serie de hechos violentos registrados en distintos puntos de Baja California Sur. Entre los incidentes se documentaron la quema de autobuses, enfrentamientos armados y la colocación de narcomantas, situaciones que trascendieron a medios de comunicación nacionales.

Ataques contra funcionarios públicos

Otro de los hechos que marcaron el 2025 fue el asesinato de cuatro funcionarios públicos, una cadena de ataques que encendió las alertas de seguridad en Baja California Sur. La cronología de estos hechos es la siguiente:

22 de abril : el comandante Ulises “N” , agente de la Agencia de Investigación Criminal , fue asesinado en La Paz . En este caso, las autoridades confirmaron la detención de un presunto responsable .

21 de junio : un enfrentamiento armado en la colonia Pericúes dejó dos personas sin vida, entre ellas el agente Mario “N” , de la Agencia de Investigación Criminal .

30 de agosto : en Bahía Tortugas , municipio de Mulegé , un ataque armado en oficinas del Ministerio Público cobró la vida del agente Nabor “N” .

7 de septiembre: en San José del Cabo, un ataque armado contra el director administrativo de Seguridad Pública Municipal, Ángeles “N”, derivó en su fallecimiento.

Caso de desaparición forzada en Los Cabos

En el municipio de Los Cabos, seis agentes de la Policía Municipal fueron vinculados a proceso y enviados a prisión preventiva oficiosa, acusados de participar en la desaparición forzada de dos jóvenes en Cabo San Lucas.

Las víctimas, Pablo “N” y Xandro “N”, fueron reportadas como desaparecidas el 26 de junio, y en agosto se confirmó que sus restos fueron localizados en una inhumación clandestina, un caso que generó indignación social y fuertes señalamientos contra corporaciones de seguridad.

Hechos violentos en Loreto

El 19 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que seis civiles murieron en dos hechos casi simultáneos ocurridos en la colonia Miramar, en Loreto. Entre las víctimas se encontraba un menor de edad. Días después, autoridades informaron sobre la detención de dos presuntos implicados.

Municipios prioritarios en seguridad

A lo largo de 2025, Comondú y Loreto fueron identificados por las autoridades como municipios prioritarios en materia de seguridad, derivado de los hechos violentos registrados en sus territorios y del reforzamiento de operativos para contener la incidencia delictiva.

