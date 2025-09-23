Helicóptero de CFE desaparece en la sierra de Jalisco

Un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue reportado como desaparecido en la Sierra Occidental de Jalisco, lo que llevó a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) a desplegar un operativo especial de búsqueda en el municipio de San Sebastián del Oeste.

La UEPCBJ informó que personal de sus comandancias en Talpa de Allende y Puerto Vallarta se movilizó por tierra hacia el cerro El Jabalí, señalado como el punto probable donde pudo ocurrir el presunto accidente.

El operativo contempla recorridos terrestres y un sobrevuelo inicial en la zona, con el fin de ubicar el helicóptero de la CFE. Además, elementos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) permanecen en la zona para atender de inmediato a cualquier persona que sea localizada con vida.

Las autoridades advirtieron que la comunicación en esta zona montañosa es limitada, lo que ha dificultado la confirmación de datos en tiempo real y retrasa la localización de la aeronave.

Hasta el momento no se ha precisado el número de personas a bordo ni se ha confirmado si hay tripulantes desaparecidos. Tampoco se han establecido las posibles causas del incidente que habría provocado la pérdida de contacto con el helicóptero.

La UEPCBJ señaló que las labores terrestres en búsqueda del helicóptero de la CFE continuarán mientras las condiciones de clima y luz lo permitan, aunque los sobrevuelos fueron suspendidos temporalmente debido al mal tiempo en la región.