Helicóptero se desploma en Huntington Beach, California; cinco personas resultan heridas

Un helicóptero se desplomó frente a Huntington Beach, California la tarde del sábado 11 de octubre, mientras participaba en el evento Cars ‘N Copters on the Coast. Cinco personas resultaron heridas tras el incidente.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas locales, cerca de la intersección de Pacific Coast Highway y Huntington Street, justo frente al Waterfront Beach Resort. La aeronave perdió el control y cayó, golpeando varias palmeras antes de impactarse contra el suelo. Las palmeras habrían amortiguado parcialmente su caída.

Las autoridades informaron que dos personas viajaban a bordo del helicóptero y fueron rescatadas del siniestro. Tres personas en tierra también resultaron heridas por el impacto. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir atención médica.

Se desconoce la gravedad de las lesiones hasta ahora. Las causas del desplome aún no han sido determinadas; las autoridades locales ya iniciaron una investigación sobre el caso.