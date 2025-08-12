¿Por qué un helicóptero de la Marina sobrevoló playas de La Paz? (Video)

Un Helicóptero de la Marina y una Embarcación tipo Defender participaron este martes en una demostración de adiestramiento especializado de inserción y rescate en el mar, realizada por la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) a través de la Cuarta Zona Naval y en funciones de Guardia Costera; así lo dio a conocer la propia dependencia federal.

La maniobra fue ejecutada por personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) La Paz, con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta en operaciones de búsqueda y salvaguarda de la vida humana en el mar.

Durante el ejercicio, nadadores de rescate desde el Helicóptero de la Marina realizaron inserciones en caída libre desde el aire hacia el mar, así como recuperación de persona mediante canastilla y por eslinga, siguiendo protocolos de seguridad establecidos por la Semar.

La operación incluyó la coordinación entre la tripulación aérea y el personal a bordo de la Embarcación tipo Defender, lo que permitió simular un escenario real de emergencia marítima. Estas prácticas, señaló la Secretaría de Marina Armada de México, forman parte de un programa continuo de adiestramiento.

Autoridades navales indicaron que el uso de un Helicóptero de la Marina en conjunto con unidades de superficie permite una respuesta más rápida y eficiente ante incidentes en aguas nacionales, reforzando la seguridad marítima.

La ENSAR La Paz reiteró que para atención de emergencias marítimas se encuentra disponible la línea telefónica 612 123 2838, activa las 24 horas del día.

Finalmente, la Cuarta Zona Naval subrayó que el trabajo conjunto entre el Helicóptero de la Marina, las embarcaciones y los equipos especializados de rescate representa un elemento clave en la protección de la vida humana en el mar, así como en el cumplimiento de la misión institucional de la Semar.