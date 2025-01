Helicóptero y avión chocan cerca del Aeropuerto de Washington

Un helicóptero y un avión comercial colisionaron la tarde del miércoles cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, lo que provocó una gran movilización de los servicios de emergencia, informó The Washington Post.

El Departamento de Bomberos de D.C. reportó en la red social X que una aeronave cayó en el río Potomac, mientras que el Departamento de Policía de D.C. confirmó que responde a un “aparente accidente aéreo” en la zona.

Según información preliminar, el accidente involucró al vuelo 5342 de American Eagle, operado por PSA Airlines, que despegó desde Wichita, Kansas, con destino al Aeropuerto Nacional Reagan. Cadenas locales informaron que el avión transportaba 60 pasajeros y cuatro tripulantes, sumando un total de 64 personas a bordo. Las autoridades aún no han confirmado la cifra de víctimas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump fue notificado del incidente y declaró que “trágicamente, parece que un helicóptero militar colisionó con un jet regional”, según informó Fox News.

Por su parte, American Airlines publicó en redes sociales:

We’re aware of reports that American Eagle flight 5342, operated by PSA, with service from Wichita, Kansas (ICT) to Washington Reagan National Airport (DCA) has been involved in an incident. We will provide information as it becomes available.

— americanair (@AmericanAir) January 30, 2025