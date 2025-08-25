Hembra de venado herida da a luz tras ser rescatada en Jalisco (Videos)

Una Hembra de venado fue localizada con lesionesen las patas en la Autopista en el tramo que conecta Jalostotitlán con San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, lo que movilizó a las unidades de Protección Civil municipales y estatales.

De acuerdo con el reporte inicial, el ejemplar presentaba múltiples lesiones en sus patas tras ser encontrada sobre la vía, por lo que se determinó trasladarla a un espacio seguro donde recibió atención veterinaria especializada.

Hembra de venado da a luz en resguardo

Durante la revisión de especialistas se confirmó que la Hembra de venado se encontraba en estado de gestación. Posteriormente, bajo cuidados médicos, dio a luz a dos Cachorros, los cuales permanecen bajo observación junto con su madre.

Los tres animales, la madre y las crías, reciben atención de médicos veterinarios particulares que se encargan de brindar cuidados clínicos y seguimiento para su recuperación. Las autoridades señalaron que su estabilización es prioritaria en esta etapa.

Leer más: Venado es rescatado por pescadores en altamar frente a Sonora

El rescate fue posible gracias a la coordinación entre corporaciones de San Juan de los Lagos y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que acudieron de manera conjunta tras el reporte ciudadano.

Los especialistas detallaron que tanto la madre como los Cachorros permanecen en recuperación, con tratamiento especializado para garantizar su bienestar. La condición de la hembra continúa siendo monitoreada de manera constante debido a las lesiones sufridas en la Autopista.

La movilización de emergencia se registró en el kilómetro correspondiente al tramo carretero Jalostotitlán-San Juan de los Lagos, lo que generó presencia de elementos estatales para brindar apoyo y seguridad en la zona.