¡De terror! Al menos 8 heridos por apuñalamiento en Reino Unido, entre ellos varios niños

Ocho personas, entre ellos varios niños, resultaron heridos en un ataque con cuchillo el lunes en Southport (noroeste), y un adolescente de 17 años fue detenido, indicaron los investigadores.

Las autoridades descartan el móvil terrorista, pero sin dar elementos sobre los posibles motivos del presunto agresor.

Poco antes de mediodía, la policía fue llamada a una propiedad de este balneario situado a 20 km al norte de Liverpool, tras haber alertado sobre una posible agresión con arma blanca, según un comunicado de la policía local de Merseyside.

Agentes “detuvieron a un hombre y decomisaron un cuchillo”. Después agregó que el “hombre de 17 años” está detenido.

Al reaccionar en X, el Primer ministro Keir Starmer mencionó un hecho “horrible”, y dijo estar al tanto de la situación.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

