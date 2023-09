Hermana de Gloria Trevi rompe el silencio sobre “Ellas soy yo”

Mildred Treviño, hermana menor de la conocida cantante Gloria Trevi y fruto del segundo matrimonio de su padre, decidió hablar públicamente después del estreno de la serie “Ellas soy yo”, producida por Carla Estrada y actualmente transmitida por Televisa.

La decisión de Mildred de expresarse públicamente surge a raíz de un episodio en la serie que sugiere que viajó junto a Gloria a Madrid cuando tenía tan solo 14 años, sin la compañía o supervisión de otro familiar. Este hecho plantea interrogantes sobre la seguridad de Mildred ante la presencia de Sergio Andrade, pero ella ha salido en defensa de su hermana y ha compartido sus motivos.

En una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram, Mildred compartió sus opiniones y emociones en relación con la serie y su relación con Gloria Trevi.

“Tengo mi Instagram inundado, algunos tirando hate, otros intrigados. La verdad no la estoy viendo, porque la historia ya me la sé, y algunas cosas no las sabíamos, es doloroso, me perturban las injusticias”