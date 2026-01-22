Fundación Hermandad en Armonía descarta fines comerciales en proyecto de la Sierra de la Laguna

Tras los señalamientos realizados en meses recientes sobre un posible impacto ambiental, la Fundación Hermandad en Armonía A.C. aclaró que su proyecto en la Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, no tiene fines comerciales y se apega estrictamente al Plan de Manejo del Área Natural Protegida.

Proyecto se apega al Plan de Manejo de la Sierra de la Laguna

Carlos Esquivel, director de la fundación, afirmó que la iniciativa no busca vulnerar la Sierra de la Laguna, considerada uno de los ecosistemas más importantes de Baja California Sur, y que todos los procesos se realizarán conforme al estado de derecho.

“Esto no se trata de un negocio, de enaltecer el nombre de una persona o empresa, buscar algún reflector y tampoco se busca vulnerar en absoluto la Sierra de la Laguna; es decir, apegados al estado de derecho. Simplemente que han coincidido en tiempo y espacio un grupo de filántropos que les interesó el proyecto”.

LEE MÁS: Organismo ambiental denuncia a Cabo Dolphin por prácticas ilegales contra delfines en Los Cabos

Trabajo con expertos y comunidades para conservar el Área Natural Protegida

Asimismo, Esquivel precisó que la fundación contará con un equipo interdisciplinario de expertos en conservación ambiental, que trabajará de la mano con la comunidad local, respetando el decreto del Área Natural Protegida Sierra de la Laguna y fortaleciendo las acciones de conservación.

“De lo que se trata la línea de intención de solicitar cambios de uso de suelo; no es el objetivo. Tampoco cambiar las reglas del decreto como Área Natural Protegida, eso no se puede cambiar por el deseo y por supuesto el respeto al Plan de Manejo”.

Reproducción biotecnológica para recuperar especies endémicas

Finalmente, el director de la fundación detalló que el proyecto se enfoca en un programa de reproducción biotecnológica asistida, orientado a la recuperación de especies endémicas de la Sierra de la Laguna como el águila real, el cóndor americano, el venado cola blanca, el borrego cimarrón, así como especies clave del ecosistema como el coyote y la zorra, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad en Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO