¿Quiénes son Job Armando y Jesús Florencio? Los hermanos desaparecidos en San José del Cabo

La incertidumbre persiste en el municipio de Los Cabos. Este 16 de enero de 2026 se cumplen 10 días desde que se tuvo el último contacto con los hermanos Job Armando Félix Rodríguez y Jesús Florencio Félix Rodríguez. Ambos desaparecieron el pasado 6 de enero, y desde entonces sus familiares aguardan noticias sobre su paradero.

A través de redes sociales, colectivos de búsqueda y ciudadanos han replicado sus fichas oficiales con la esperanza de obtener cualquier dato que ayude a las autoridades en las investigaciones.

Perfiles de los hermanos Félix Rodríguez

De acuerdo con las cédulas emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de Baja California Sur, estas son sus señas particulares:

Job Armando Félix Rodríguez (32 años): De complexión robusta, tez blanca y 1.75 metros de estatura. Cuenta con tatuajes distintivos: la figura de Bugs Bunny en la pantorrilla izquierda, un corazón con llamas y el nombre “Maria del Carmen” en el pecho, y la leyenda “Gabriela y Maria” en la espalda.

Jesús Florencio Félix Rodríguez (52 años): De complexión robusta, tez morena clara y mide 1.70 metros. Entre sus tatuajes destacan una lechuza, nubes con una rosa y una cruz con los nombres “Emiliano, Esteban y Sebastian”, además de las leyendas “Florencia”, “Angélica” y “Miranda”.

Cronología del caso

6 de enero de 2026: Se reportó el último contacto con los hermanos en el municipio de Los Cabos. A partir de esa fecha, no hubo más comunicación por ninguna vía. Reporte y Difusión: Tras la desaparición, se formalizó el reporte ante las autoridades correspondientes, lo que derivó en la emisión de las fichas de búsqueda por parte de la CEBP y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). 16 de enero de 2026 (Actualidad): Al cumplirse 10 días de su ausencia, las fichas de búsqueda continúan circulando en diversas plataformas digitales de la entidad, sin que hasta el momento se haya reportado su localización oficial.

¿Cómo puedes ayudar?

Si tienes información que contribuya a localizar a Job Armando y Jesús Florencio, puedes comunicarte de manera anónima a los siguientes números:

Comisión de Búsqueda de BCS: 612 138 1439

Número de Emergencias: 911

Denuncia Anónima: 089

