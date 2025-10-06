Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 5 de Octubre, 2025
Sin categoría

Hermosillo escala al octavo lugar entre las ciudades más calurosas del mundo

La capital sonorense gana terreno en el ranking global del calor como un nuevo “lugar más caluroso”
Isabel Mercado
5 octubre, 2025
Seguirá la onda de calor en BCS con temperaturas de hasta 45 °C, advierte el SMN

Foto: SMN

La ciudad de Hermosillo, Sonora, ha captado atención internacional al subir un puesto y posicionarse como la octava urbe más calurosa del mundo, de acuerdo con recientes informes climatológicos y sistemas de monitoreo global del calor. Este ascenso refuerza la fama de la capital sonorense como un sitio con condiciones extremas de temperatura, reafirmando que Hermosillo compite cada vez más en la categoría del “lugar más caluroso”.

El monitor climático HotCities y diversos servicios meteorológicos han registrado que en ciertos momentos el termómetro ha alcanzado cifras como 47.5 °C en la sombra en Hermosillo, colocándola por encima de muchas ciudades desérticas tradicionales.  Tal intensidad térmica ha hecho que habitualmente, durante las horas centrales del día, Hermosillo figure entre los lugares más calurosos del planeta.

Además del reporte de días pico de calor, los especialistas advierten que fenómenos como la radiación solar extrema, la baja humedad ambiental y las corrientes de aire seco contribuyen al agravamiento de la sensación térmica. En conjunto, esos factores han sido suficientes para catapultar a Hermosillo hacia ese “lugar más caluroso” dentro de rankings globales, y para generar alertas locales por posibles golpes de calor.

Ante este contexto, autoridades municipales han iniciado medidas preventivas y alertas ciudadanas para mitigar riesgos. Se han recomendado horarios restringidos para actividades físicas al aire libre, consumo abundante de líquidos y el uso de sombra. Mientras tanto, hermosillenses y visitantes observan con inquietud cómo el clima extremo ha convertido su ciudad en un referente incómodo del calentamiento urbano global.

