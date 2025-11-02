¡Tragedia en el corazón de Hermosillo! Explosión en Waldo’s dejan 23 muertos y 11 heridos | VIDEOS

Al menos 23 muertos y 11 heridos ha dejado este sábado una explosión seguida de un devastador incendio en una sucursal de la cadena comercial Waldo’s, ubicada en el centro de la ciudad de Hermosillo, según confirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

El siniestro, ocurrido en vísperas del Día de Muertos, ha sumido a la capital sonorense en un profundo duelo, con autoridades locales y estatales movilizadas para atender a las víctimas y esclarecer las causas.

El estallido se registró alrededor de las 15:00 horas en el establecimiento situado en la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez, un punto concurrido del centro histórico donde decenas de familias realizaban compras por la quincena y preparativos para la conmemoración de los fieles difuntos.

Testigos oculares describieron un “fuerte estruendo” seguido de un apagón repentino, que precedió a las llamas que se propagaron rápidamente por el interior del local, atrapando a clientes y empleados.

Elementos de Bomberos de Hermosillo, Cruz Roja Mexicana, Policía Municipal y Estatal, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), acudieron de inmediato al lugar. Tras varias horas de labores intensas, el incendio fue controlado, pero con un saldo trágico: los reportes preliminares indican que las víctimas fatales incluyen adultos y niños que buscaban refugio en el interior de la tienda.

Los heridos, con quemaduras graves y problemas respiratorios por inhalación de humo, fueron trasladados a hospitales como la Clínica del Noroeste y el Hospital General del Estado, donde reciben atención especializada. Dos de ellos se encuentran en estado crítico.

Autoridades emiten sus condolencias y ofrecen apoyos a víctimas de explosión de

tienda Waldo’s de Hermosillo

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, expresó sus condolencias a las familias afectadas y anunció que el gobierno estatal brindará “atención puntual e integral” a las víctimas, incluyendo apoyo psicológico y económico.

“Nos une el dolor de esta tragedia. Instruí a todas las dependencias para que colaboren en las investigaciones y garanticen justicia”, señaló en un video difundido en redes sociales

Por su parte, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, giró instrucciones para declarar emergencia en la zona y suspendió todas las actividades culturales del VII Festival Tradicional de Día de Muertos.

“Hoy Hermosillo llora; nuestro compromiso es con el bienestar de todos”, escribió Astiazarán.

La cadena Waldo’s emitió un comunicado lamentando profudamente el incidente y comprometiéndose a colaborar con las , n.

“Nuestra prioridad es el apoyo a las familias y el esclarecimiento de los hechos”, indicaron.

¿Qué pasó en la tienda Waldo’s de Hermosillo?

Inicialmente, se apunta que la explosión de la tienda Waldo’s se dio debido a una posible acumulación de gas, no obstante, peritos de la FGJES y Protección Civil continúan los dictámenes técnicos para confirmar el origen del estallido.