Cae en Hermosillo presunto líder criminal que fingía ser policía para ejecutar desapariciones

Un hombre identificado por las autoridades como David “N” y/o José Ramón “N”, señalado por varios alias —entre ellos “El Diablo”, “El Monstruo” y “Comandante Apá”— fue detenido en Hermosillo junto con dos presuntos cómplices, luego de una investigación que lo relaciona con desapariciones y otros delitos cometidos en la capital sonorense.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el sujeto está considerado un objetivo criminal prioritario y figura en diversas carpetas de investigación por delitos contra la libertad. Tras su arresto, un juez le dictó prisión preventiva justificada, mientras avanza el proceso penal en su contra.

Cayó junto a dos jóvenes y viajaban en un auto robado

La detención ocurrió el 19 de noviembre en un operativo conjunto entre la AMIC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. El grupo fue ubicado en la colonia Jesús García, circulando en un vehículo que contaba con reporte de robo.

Dentro del automóvil también estaban Jesús Adolfo “N”, de 21 años, y José Manuel “N”, de 22. Los tres portaban armas de fuego al momento de su aseguramiento.

Simulaban operativos policiacos para privar de la libertad

De acuerdo con las investigaciones, “El Monstruo” encabezaba una célula delictiva que utilizaba automóviles con equipamiento similar al de corporaciones oficiales, así como ropa con colores parecidos a los uniformes policiales, para cometer delitos como desaparición y privación ilegal de la libertad. Este modus operandi les permitía acercarse a las víctimas sin levantar sospechas.

Las autoridades ejecutaron otras cuatro órdenes de aprehensión adicionales contra el imputado por hechos relacionados con desapariciones y asociación delictuosa. No se descarta que surjan más casos vinculados.

Primera imputación: desaparición y asociación delictuosa

En la primera audiencia, la Fiscalía presentó cargos por la desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa en perjuicio de Jesús Arturo “N”, registrada en julio pasado en la colonia La Metalera. El juez impuso prisión preventiva como medida cautelar mientras se determina la situación jurídica del acusado, proceso que continuará en las próximas horas conforme al término constitucional solicitado por la defensa.