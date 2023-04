“Hermoso pero caro”, dicen turistas nacionales sobre Los Cabos

Al concluir con éxito la temporada de Spring Break, los hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos se encuentran listos para recibir a los turistas nacionales durante el periodo vacacional de Semana Santa. De acuerdo con cifras de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, para está temporada se espera registrar una ocupación hotelera promedio del 85%.

Tribuna de México y CPS Noticias Los Cabos, recorrieron las diferentes playas públicas de Los Cabos para conocer la opinión de los turistas nacionales; sobre todo su sentir sobre los servicios que se ofertan en el destino.

Blanca Esthela y Jonathan Ernesto, son visitantes del centro de la república que resaltan las bellezas naturales y la calidad de los servicios que se ofertan, mencionaron que el único inconveniente que tiene el destino es el elevado costo de sus precios.

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico, a través del Fideicomiso de Turismo (Fiturca) de Los Cabos, el 11% de los turistas nacionales que nos visitan durante el periodo de Semana Santa, llegan con su familia.

Mariana Ruiz y Romi Hérnandez, son dos turistas nacionales que se encuentran de vacaciones, nos compartieron sus impresiones del destino y comentaron que se encuentran alojados en casa de sus familiares.

“Hace dos semanas que llegué aquí, me ha gustado mucho. Pues se me hace muy bonito, de hecho me viene a trabajar y si hay muchas oportunidades laborales, mucho trabajo”.

“Vengo con mi hijo y me voy a pasar las vacaciones con él. Ya he venido con él dos veces. Todo está bien, nada más que los precios están un poco caros. No conozco mucho, pero mi hijo me llevó a Todos Santos.”