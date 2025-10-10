Hernán Bermudez logra suspensión definitiva por juez federal

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Hernán Bermudez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo delictivo “La Barredora”, en el proceso que enfrenta por presunta delincuencia organizada. Sin embargo, dicha medida no surtirá el efecto esperado para que Hernán Bermudez salga libre, pues la resolución está limitada a ciertos efectos legales.

Según los detalles del fallo emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, la suspensión sólo le sirve para mantener su estado ante el juez de amparo, pero no impide que la FGR ejecute la orden de captura existente contra Hernán Bermudez por delitos federales.

El exfuncionario continuará recluido en el penal federal “Altiplano”, sin posibilidad de retomar su libertad de forma inmediata.

El tribunal también rechazó la queja interpuesta por la fiscalía, que pretendía que la suspensión provisional fuera revocada y se permitiera la ejecución de nuevos mandamientos. La medida cautelar, dicen los magistrados, está ajustada a la ley y sus efectos son estrictamente para preservar el derecho ante el juez de amparo, no para obviar el procedimiento penal que enfrenta Hernán Bermudez.

Queda pendiente una audiencia incidental programada para el 23 de octubre de 2025, en la que se revisará el alcance y los efectos adicionales de la suspensión concedida. Mientras tanto, Hernán Bermudez permanecerá tras los muros del “Altiplano”, bajo custodia y en medio de un proceso que aún no termina de resolverse en los tribunales federales.