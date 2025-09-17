Hernán “N” llegará a México desde Paraguay para enfrentar cargos por crimen organizado

Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco, llegará a México luego de ser expulsado de Paraguay. El exfuncionario, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, será ingresado al CEFERESO 1 “El Altiplano” en Almoloya de Juárez para enfrentar cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

La noticia fue confirmada en redes sociales por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch:

“Gracias al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad de México, Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la SRE y el Instituto Nacional de Migración, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán ‘N’ a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”.

El funcionario agregó que el detenido será ingresado al penal de máxima seguridad y destacó que esta acción reafirma el compromiso del gobierno de México de combatir la impunidad y detener a generadores de violencia.

Acusaciones y proceso judicial

Hernán “N”, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, fue capturado el pasado 12 de septiembre en una residencia de lujo en Paraguay. En México se le acusa de coordinar operaciones de tráfico de drogas, así como de estar implicado en homicidios y desapariciones.

Se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control, quien definirá si es vinculado a proceso.

El exfuncionario fue titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco entre 2021 y 2024, durante el gobierno de Adán Augusto López. Tras una ola de violencia en el estado, presentó su renuncia en enero de 2024.

Meses después, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas y la Interpol giró una ficha roja en su contra. Desde entonces, Bermúdez permanecía prófugo hasta su detención y entrega a México.

