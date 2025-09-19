Hernán N, “Requena”, es trasladado a Penal del Altiplano (Video)

El presunto líder criminal identificado como Hernán N y conocido como “Requena”, “El Abuelo” o “Comandante H”, será trasladado este jueves al Penal del Altiplano, tras arribar al aeropuerto de Toluca, en un fuerte dispositivo de seguridad.

El arribo ocurre luego de que fuera expulsado de Paraguay y escoltado en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que partió de Bogotá, Colombia, tras una breve escala en Tapachula, Chiapas.

El itinerario del vuelo fue ajustado debido a trámites internacionales, pero finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Desde ahí, el presunto exsecretario de Seguridad de Tabasco será llevado en un vehículo blindado, conocido como “Rino”, al centro de máxima seguridad. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que el traslado contará con el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Marina.

La expulsión de “Requena” se concretó el 17 de septiembre, cuando el gobierno de Paraguay notificó oficialmente a México que su estancia en aquel país era irregular. En coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y el Instituto Nacional de Migración, se procedió a su deportación para que enfrentara la orden de aprehensión vigente en su contra por delincuencia organizada, secuestro agravado y asociación delictuosa.

En redes sociales circula un video donde se observa a Hernán N custodiado por agentes de investigación criminal, portando sudadera beige y pantalón negro, mientras escucha la lectura de sus derechos. Según las imágenes, el detenido manifestó que comprendía las acusaciones en su contra y no solicitó traductor.

El itinerario de custodia incluyó su llegada a Tapachula, Chiapas, donde el avión de la FGR recargó combustible, sin permitir el descenso del detenido. Desde ahí, partió rumbo a la Ciudad de México y continuó hasta Toluca bajo fuerte resguardo.

Las investigaciones también alcanzarán a cuatro presuntos colaboradores de “Requena”, identificados como Daniel “H”, alias “El Prada”; José del Carmen “C”, alias “La Rana”; Savier Eduardo “V”, alias “El Blin Blin”, y Manuel de Atocha “R”. Todos ellos son señalados en la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025.

El exsecretario de Seguridad de Tabasco enfrentará los cargos en el fuero federal, donde se espera que un juez de control determine su situación jurídica en los próximos días. La FGR señaló que el objetivo principal es garantizar que el detenido permanezca en territorio nacional para evitar riesgos de fuga.

Tras conocerse la detención, el senador Adán Augusto López declaró que durante su gestión no recibió alertas sobre las actividades de Hernán N. Aseguró que, si es necesario, comparecerá ante las autoridades para aclarar cualquier señalamiento.

La llegada de Requena al Penal del Altiplano marca el inicio de un proceso judicial de alto impacto, que será seguido de cerca por medios nacionales e internacionales. Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y de que todos los implicados enfrenten la justicia.