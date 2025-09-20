Hernán N, “Requena”, enfrenta prisión preventiva en el Altiplano

Un juez de Tabasco dictó Prisión Preventiva de oficio para Hernán N, también conocido como “Requena”, “El Abuelo” o “Comandante H”, quien es señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”. La medida fue ordenada en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, como parte del proceso que enfrenta por el secuestro de un empresario gasolinero vinculado al robo de combustible.

Durante una audiencia que se llevó a cabo mediante videoconferencia y tuvo una duración de casi cinco horas, el ex Secretario de Seguridad de Tabasco decidió reservarse su derecho a declarar. Esta decisión permitió que el juez autorizara la ampliación del plazo legal para definir su situación jurídica.

El juez determinó que “Requena” permanezca en el centro penitenciario hasta al menos el próximo martes, fecha en la que se celebrará una nueva audiencia para decidir si será vinculado a proceso. Los cargos que se le imputan incluyen asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, delitos que podrían significarle penas acumuladas de entre 50 y 100 años de prisión.

La defensa de Hernán N solicitó la duplicidad del término constitucional para analizar las acusaciones y presentar los argumentos correspondientes. Mientras tanto, continuará bajo la medida de Prisión Preventiva impuesta por el juez.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco reiteró que cuenta con pruebas suficientes para acreditar la participación de “Comandante H” en el secuestro y en las operaciones de la organización “La Barredora”, que ha sido vinculada con múltiples hechos de violencia en la región.

