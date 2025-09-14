Hernán “N” rechaza extradición rápida tras ser arrestado en Paraguay

Hernán “N”, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al CJNG, fue detenido en Paraguay y se niega a una extradición rápida a México.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el acusado seguirá un proceso de extradición ordinario, más largo que el simplificado.

Durante una audiencia por videollamada, el juez explicó que la extradición abreviada habría permitido enviarlo a México “en cuestión de días”. Hernán “N.” decidió no aceptarla.

Conocido como El Abuelo o Comandante H, el exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández, enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Interpol emitió una ficha roja en julio de 2025 para facilitar su captura internacional.

La operación que llevó a su arresto ocurrió gracias a una coordinación entre autoridades mexicanas y la Senad paraguaya.

El gobierno mexicano envió una solicitud diplomática para lograr su detención preventiva y comenzar el proceso de extradición formal.