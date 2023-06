El héroe de pantalla y vida real: Michael J. Fox enfrenta el Parkinson y conmueve al público en un panel histórico

La inolvidable saga de la película “Volver al Futuro” contó con la formidable actuación de Michael J. Fox, quien, durante las tres ediciones de la cinta, le dio vida al personaje de Marty Mcfly, entre otras películas que quedaron plasmadas en la memoria de los cineastas como Lobo adolescente de 1985 donde interpretó a Scott Howard, en Mars Attacks de 1996 como Jason Stone y Spin City en los dos mil como Mike Flaherty.

Sus grandiosas interpretaciones marcaron una tendencia en la cultura pop de los años ochenta y noventa, además de que, la vida de los fanáticos y seguidores de Fox quedaron marcadas para siempre por la particular forma de actuar del actor, productor y director de televisión canadiense-estadounidense.

El legado imborrable de Michael J. Fox: Actuaciones icónicas y una batalla contra el Parkinson

Tras consolidarse en la trilogía de ‘Back to the Future’, de 1985 a 1990, un éxito comercial y para la crítica especializada, también encabezó varias películas a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, incluidas ‘Teen Wolf’ (1985), ‘The Secret of My Success’ (1987), ‘Casualties of War’ (1989), ‘Doc Hollywood’ (1991) y ‘The Frighteners’ (1996).

Sin embargo, todo lo que empieza tiene que terminar. Nos referimos a que el ganador de un Óscar tuvo que retirarse de la pantalla grande en 2019, ya que se ha agudizado la enfermedad de Parkinson que padece desde que comenzó la etapa más importante de su carrera: en 1991 a la edad de 29 años.

Michael Andrew Fox, conocido profesionalmente como Michael J. Fox y con 62 años en este 2023, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, cuando comenzó a mostrar síntomas de inicio temprano mientras ilmaba ‘Doc Hollywood’. El actor luchó contra el alcoholismo durante el inicio de su diagnóstico de Parkinson. Después de su diagnóstico, comenzó a beber mucho y se deprimió, pero eventualmente buscó ayuda y dejó de beber por completo.

A raíz de hacer público su mal de Parkinson, Fox se ha dedicado a invertir sus recursos y tiempo en la investigación de este padecimiento, incluso, hace 23 años, en el 2000 fundó la Fundación Michael J. Fox para ayudar a financiar la investigación.

Su retiro de la actuación se debió al empeoramiento de sus síntomas, lo que hizo que el estadounidense tuviera que tomar la decisión de reducir sus actividades.