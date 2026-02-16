Donan unidades y herramientas para proteger el Estero de San José del Cabo

El presidente municipal de Christian Agúndez Gómez encabezó la entrega-recepción institucional de artículos, herramientas y unidades móviles destinadas a fortalecer las labores de conservación del Estero de San José del Cabo.

Durante el acto, el alcalde agradeció la participación de profesionistas, empresarios y sociedad organizada, al destacar que estas aportaciones permitirán reforzar el trabajo operativo de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, especialmente en acciones permanentes de limpieza, monitoreo y restauración del ecosistema del Estero de San José del Cabo.

Agúndez Gómez subrayó que el Plan de Regeneración del Estero de San José del Cabo representa un avance relevante tras años de gestiones técnicas y administrativas. También señaló que el anteproyecto del parque ecológico fue diseñado bajo criterios de sustentabilidad para garantizar la conservación del entorno natural y el disfrute responsable de las familias.

Asimismo, informó que continúa el proceso de reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de consolidar el polígono jurídico donde se desarrollará esta infraestructura estratégica.

El edil enfatizó que el ecosistema enfrenta retos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, cambios en los patrones de precipitación y efectos del cambio climático, factores que influyen en la dinámica de la barra arenosa y la estabilidad del cuerpo de agua. Reiteró que su administración impulsará acciones estructurales para fortalecer la resiliencia ecológica municipal y la conservación del Estero de San José del Cabo.

Donaciones fortalecen vigilancia y mantenimiento

En el evento se reconoció la donación de equipo por parte de distintos sectores:

Jesús Ricardo Davis Smith entregó una cuatrimoto Polaris.

Rosario Lizárraga, de Espacios Vista Azul, donó una cuatrimoto Honda.

José Carlos Cota García, de Puerto Los Cabos, y Steven Marin Calvo, de Obras y Urbanización La Paz, aportaron un vehículo tipo Ranger Polaris.

Estas unidades permitirán reforzar las tareas de vigilancia y mantenimiento en el Estero de San José del Cabo.

Por su parte, el director general de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza, afirmó que la entrega simboliza la recuperación de la confianza entre el Gobierno Municipal y los sectores productivos, al traducirse las donaciones en herramientas funcionales para el trabajo en campo.

Destacó además que el Plan de Manejo del Estero de San José del Cabo, tras más de dos décadas sin actualización, fue aprobado por unanimidad, estableciendo un precedente en gobernanza ambiental con acompañamiento de instituciones académicas, científicas y dependencias de los tres niveles de gobierno.

Información técnica fortalecerá planeación ambiental

Como parte del acto protocolario se firmaron los contratos de donación, formalizando la recepción legal de unidades móviles y herramientas.

También se entregó información técnica y documental sobre el Estero de San José del Cabo, incluyendo un libro elaborado por el gobierno federal a través de Fonatur con datos estadísticos, históricos y proyecciones para el desarrollo ordenado del destino turístico.

El material integra bases de datos hidrológicas, registros de precipitación, archivos topográficos y propuestas conceptuales de regeneración, insumos clave para la planeación territorial sustentable.

Autoridades municipales y representantes de distintos sectores refrendaron su compromiso con la conservación del Estero de San José del Cabo, considerado uno de los ecosistemas emblemáticos de Los Cabos.

