Así hicieron oficial su relación Katy Perry y Justin Trudeau en Japón

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación al compartir nuevas fotos de su viaje a Japón, donde pasaron unos días juntos durante la gira de la cantante.

Katy Perry y Justin Trudeau ya no ocultan su romance. La cantante publicó fotos y videos de su viaje a Tokio, y mostró momentos muy cercanos junto al ex primer ministro canadiense. Las imágenes incluyen cenas, paseos nocturnos y varias escenas que dejan clara su relación.

Los rumores comenzaron a mediados de 2025. En ese momento, los medios los captaron juntos en diferentes ciudades tras sus separaciones. Ambos evitaron confirmar cualquier vínculo durante meses, pero sus apariciones públicas alimentaron la especulación.

La publicación de este 6 de diciembre cambió todo. Perry subió contenido donde aparece tomada del brazo de Trudeau y sonriendo en distintos lugares de Japón. La reacción del público fue inmediata. Miles de usuarios celebraron la noticia y comentaron la química entre ambos.

Con estas fotos, Perry y Trudeau comparten por primera vez su relación sin reservas. La pareja inicia así una etapa pública que mezcla dos mundos poco comunes: el del pop internacional y el de la política canadiense.

Para miles de seguidores, las imágenes representan el debut público de una de las parejas más inesperadas del año: una estrella del pop y un exmandatario, compartiendo por primera vez de manera abierta una nueva etapa personal.