Hija de alcalde chavista se lleva corona en Miss Venezuela y genera críticas

En una edición cargada de debates sobre transparencia y favoritismo, el certamen Miss Venezuela volvió a estar bajo la lupa luego de que la joven Valeria Di Martino, hija del alcalde chavista, Gian Carlo Di Martino, del municipio de Maracaibo, obtuvo una de las coronas principales del evento, la de “Miss International” dentro del concurso.

La noticia generó opiniones divididas entre seguidores del certamen y críticos del gobierno, pues se plantea la cuestión de hasta qué punto el certamen “Miss Venezuela” está libre de influencias políticas o estructuras de poder afines al régimen. Algunos aseguran que la participación de la hija del alcalde generó que varias candidatas declinaran su inscripción en el regional previa al concurso nacional, alegando presiones o favoritismos.

En su intervención pública, la organización de “Miss Venezuela” defendió que el concurso se rige por parámetros de belleza, talento y perfil social, pero no pudo evitar que el cuestionamiento sobre la imparcialidad quedara en el centro del debate. La coronación de Valeria Di Martino es interpretada por algunos analistas como un reflejo de cómo el aparato político puede permear instancias culturales de alto impacto mediático.

Quién es Valeria Di Martino

Nacida el 16 de agosto de 2005, compagina sus estudios de medicina con su carrera emergente en modelaje, lo cual le otorga un perfil multifacético, pero que no exime de la controversia sobre su vínculo político-familiar.

La gestión de “Miss Venezuela” enfrenta un reto importante: restablecer la confianza de que el proceso se realiza con cabalidad y sin intervención externa.

Las críticas no se limitan al ámbito local, observadores de movimientos de mujeres y expertos en concursos de belleza señalan que “Miss Venezuela” debe adaptarse a estándares internacionales de transparencia para mantener su legitimidad global, más allá de la corona.