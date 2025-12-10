La hija de María Corina Machado recoge el Premio Nobel de la Paz 2025

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025 en nombre de la dirigente opositora. El Instituto Nobel confirmó que Machado no pudo asistir, pero aclaró que está a salvo en la capital noruega.

Ana Corina Sosa Machado aceptó el Nobel de la Paz en representación de su madre. El anuncio sorprendió, ya que horas antes el Instituto Nobel informó que Machado no asistiría a la ceremonia. La opositora vive en la clandestinidad desde enero y no aparece en público desde su detención temporal en Caracas.

El Comité del Nobel explicó que Machado intentó viajar a Oslo, pero su desplazamiento implicaba un riesgo extremo. Más tarde, la institución confirmó que la dirigente ya está a salvo en Noruega, aunque no llegó a tiempo para la ceremonia.

Durante el acto, Ana Corina leyó un discurso escrito por su madre. Machado afirmó que “la paz es un acto de amor” y dedicó el reconocimiento al pueblo venezolano. También envió un mensaje a las personas presas por motivos políticos y a quienes se vieron obligadas a dejar el país.

El evento reunió a mandatarios y figuras latinoamericanas. Su presencia dio un fuerte peso político al premio, en medio de las denuncias internacionales contra el gobierno venezolano.