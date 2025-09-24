Hija de Rubén Rocha Moya agradece a escoltas por proteger a nieta del gobernador sinaloense

La presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha, expresó su reconocimiento a los escoltas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes fueron agredidos durante, lo que llamó, un intento de despojo de la camioneta donde viajaba su hija; a su vez, nieta del mandatario. La funcionaria informó que la menor resultó ilesa y resaltó que los elementos de la SSP arriesgaron su vida para protegerla.

En un mensaje compartido en redes sociales, Eneyda Rocha aseguró que agradecía de corazón la labor de los policías estatales que intervinieron en el incidente. Subrayó que ambos agentes se encuentran lesionados y reciben atención médica, por lo que envió su solidaridad a sus familias.

El ataque ocurrió la tarde del martes, cuando los escoltas de Rubén Rocha Moya circulaban en una Jeep Cherokee blanca sobre el bulevar Jesús Kumate, en el sur de Culiacán. Sujetos armados abrieron fuego contra la unidad, dejando a uno de los agentes gravemente herido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que, además de los lesionados, un autobús que pasaba por el lugar fue alcanzado por disparos, aunque sin víctimas entre los pasajeros. El Grupo Interinstitucional acudió al sitio para controlar la situación.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su apoyo a los elementos de la Policía Estatal y refrendó su compromiso de brindar seguridad a las familias sinaloenses.

La agresión coincidió con la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, quien sostuvo una reunión de trabajo con Rubén Rocha Moya en la capital sinaloense.