Hija de Valentín Elizalde publica video inédito de su bautizo

Valentina Elizalde, la hija menor del fallecido cantante Valentín Elizalde, sorprendió a sus seguidores al publicar un video inédito de su bautizo en redes sociales.

La grabación, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2004, muestra momentos íntimos entre padre e hija, reflejando el profundo cariño que el “Gallo de Oro” tenía por ella.

En el mensaje que acompañaba el video, Valentina expresó su nostalgia y felicidad al recordar esos momentos: “Hace unos días me encontré con el video de mi bautizo y sentí que sería bueno compartirlo con ustedes. A mí me causó nostalgia, pero felicidad a la vez, porque se nota cuánto amor me tenía como padre y siempre estará en mi corazón”.

Este 25 de noviembre se conmemorará el 18º aniversario luctuoso de Valentín Elizalde, quien perdió la vida trágicamente en 2006.

Valentina, quien ha seguido construyendo su vida alejándose de la imagen pública de su padre, aprovechó la oportunidad para aclarar que no busca colgarse de su fama.

Destacó que tanto ella como sus hermanas poseen los derechos para el uso de la imagen del cantante y que mantienen su legado con respeto.

¿Cuándo murió Valentín Elizalde?

Valentín Elizalde falleció el 25 de noviembre de 2006, tras ser atacado a la salida de un concierto en Reynosa, Tamaulipas. Su muerte dejó un vacío en el mundo de la música regional mexicana, pero su legado sigue vivo a través de sus canciones y el cariño de su familia.