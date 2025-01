¡Al puro estilo fifi! Hijo de AMLO, Andy López Beltrán, tendrá lujosa boda en Cancún

Con mucha discreción y lujo, así será la boda de uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y actual secretario general de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, que contraerá nupcias este fin de semana.

Así lo comentó Pedro Ferriz, quien reveló que poco se sabe de la boda, ya que desean mantenerlo en secreto para evitar rumores y críticas, sin embargo, aseguró que estará rodeada de mucho lujo.

Se nos casa Andy López Beltrán Este sábado en el hotel Vidanta de Cancún del Ing. Chavez Moran intimo amigo de @lopezobrador_ La crème de la crem estará presente.

No hay límite en $$$$ pero eso sí mucha discreción Si no estas invitado NO ERES NADIE EN MEXICO

El periodista aseveró en un video que publicó en sus redes sociales que la boda se realizará el próximo sábado 1 de febrero, en un lujoso hotel de Cancún, Quintana Roo. Aunque no tiene certeza sobre cuál podría ser el lugar, mencionó que entre los probables están: Grand Luxxe at Vidanta Riviera Maya, el Mayan Palace at Vidanta Riviera Maya, o el The Grand Mayan at Vidanta Riviera Maya.

Algo que llama la atención es que todos estos hoteles son propiedades del empresario Daniel Chávez Morán, un empresario cercano a López Obrador, que dicho sea de paso, no ha sido visto desde que dejó la presidencia en octubre pasado.

“Celebrará una boda rimbombante (…) se va a llevar a cabo con mucho lujo, inclusive, estoy enterado que la directora general del hotel es la encargada de organizar el evento personalmente. Los mejores vinos, la mejor comida, no se va a tener ningún tipo de restricción en lo que se refiere al gasto para los invitados”, aseguró Ferriz.

Además, reiteró que será un evento pequeño y con muy pocos invitados, pero no se reveló quiénes podrían asistir al enlace matrimonial.

El periodista no quiso revelar el novio de la futura esposa de Andy Beltrán, hijo de AMLO, e incluso ironizó diciendo que se trata de una víctima más.

Justamente hace casi un año, en febrero del año 2024, se dio a conocer que el funcionario de Morena fue visto en compañía de Alejandro Fernández, cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, cuyos platillos cuestan miles de pesos.