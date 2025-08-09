Mueren hijo del exgobernador de Aguascalientes y su esposa en Jalisco

El Hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat (2004-2010), Luis Armando Reynoso López, murió junto con su esposa, Paulina Ibarra, en un trágico accidente registrado en el kilómetro 85 de la autopista León–Aguascalientes, a la altura del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

El percance se produjo la tarde del jueves, en medio de intensas precipitaciones que dificultaban la visibilidad en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, el chofer del vehículo en el que viajaban perdió el control y salió de la carretera presuntamente a causa de la lluvia. En el automóvil también se encontraba el conductor del vehículo, Miguel Ángel González, quien resultó lesionado y fue trasladado en helicóptero al Hospital Hidalgo de Aguascalientes para recibir atención médica.

Testigos que transitaban por el lugar señalaron que, tras el impacto, se solicitó de inmediato apoyo a los servicios de emergencia. Elementos de Protección Civil, paramédicos y policías acudieron al sitio para auxiliar a las víctimas y controlar la circulación.

Minutos después de su llegada, las autoridades confirmaron el fallecimiento de Luis Armando Reynoso López y de Paulina Ibarra, quienes ya no presentaban signos vitales al momento del arribo de los rescatistas.

El deceso de Luis Armando Reynoso López, ampliamente conocido en Aguascalientes por su trayectoria empresarial y por ser hijo del exgobernador, generó muestras de condolencia por parte de figuras políticas y amigos cercanos de la familia. En redes sociales, mensajes lamentando la tragedia se multiplicaron durante las horas posteriores al anuncio.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO