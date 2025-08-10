Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 10 de Agosto, 2025
Nacional

Hijos de AMLO y Felipe Calderón se enfrentan en X

Luis Felipe Calderón Zavala y José Ramón López Beltrán intercambiaron mensajes en la red social X con señalamientos sobre viajes, fraude electoral y uso de recursos públicos
Brenda Ireri Yáñez
10 agosto, 2025
Hijos de AMLO y Felipe Calderón se enfrentan en X

Fotografía Tribuna de México

Hijos de AMLO y Felipe Calderón se enfrentan en X tras un intercambio de mensajes que rápidamente se volvió viral. Luis Felipe Calderón Zavala y José Ramón López Beltrán intercambiaron señalamientos sobre viajes, uso de recursos públicos y procesos electorales.

La discusión comenzó cuando Calderón Zavala cuestionó el costo de hospedaje de Andrés Manuel López Beltrán durante un viaje a Tokio, que —según dijo— ascendía a 7 mil 500 pesos por noche. Además, ironizó sobre la austeridad presidencial y comentó que esperaba que la tarifa incluyera el desayuno.

En respuesta, su hermano José Ramóm López Beltrán publicó una fotografía de Calderón Zavala junto a su padre en un helicóptero presidencial, acompañada del mensaje “¿Tú qué?”. De esta forma, insinuó un uso indebido de recursos oficiales durante el sexenio de Felipe Calderón.

Posteriormente, el cruce de mensajes continuó. Calderón Zavala defendió que el uso del helicóptero formaba parte de las actividades oficiales. Asimismo, acusó a la familia López de no aclarar presuntos enriquecimientos en la actual administración. Por su parte, López Beltrán replicó acusando a Felipe Calderón de “robarse la presidencia” en 2006 mediante un fraude electoral, un señalamiento sin pruebas concluyentes.

Finalmente, el intercambio concluyó cuando López Beltrán escribió que no seguiría respondiendo. Así, la confrontación generó amplia cobertura mediática y miles de reacciones en redes sociales.

