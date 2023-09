Hijos de AMLO, con luz verde para cargos en 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su conferencia mañanera que tiene un pacto con sus tres hijos mayores de edad, que consiste en que mientras él esté en activo en la política no hay “ningún cargo para ellos”. De inmediato, nos cuentan, en Morena se interpretó como la luz verde para que José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán sean considerados para 2024, una vez que el actual jefe del Ejecutivo entregue la banda presidencial y se vaya a su quinta en Palenque, Chiapas. Nos comentan que algunos ya andan pensando qué cargos pueden ofrecer a los jóvenes herederos del lopezobradorismo, para presumirlos como signo de cercanía con el líder fundador del movimiento.

Jaloneos por el desfile

En el gobierno federal se preguntan hasta dónde llegará la disputa entre las secretarías de la Defensa y de Marina. Nos cuentan que el último jaloneo se dio durante el desfile de las fiestas patrias, en el que los marinos tuvieron poca participación. Nos hacen ver que cada dependencia ensayó por su lado, y a la revista general del desfile, que encabezó el general Luis Cresencio Sandoval, no asistió el almirante José Rafael Ojeda ni sus tropas. Por extraño que suene, las diferencias se ahondaron luego de que Sedena develó una estatua de Proteo, el perro rescatista que murió en Turquía, algo que, en la Marina, nos aseguran, se tomó como una “copia” a lo que se hizo con la famosa rescatista Frida.

López-Gatell anda en busca de vacuna política

Nos cuentan que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se llevó muchos reclamos por anunciar su intención de competir por la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por su manejo de la pandemia y porque en tres años no ha rendido cuentas al Congreso. Nos comentan que en Morena consideran que don Hugo sabe muy bien que no tiene ninguna oportunidad ante Clara Brugada ni Omar García Harfuch, por lo que su apuesta es colarse a las listas de diputados plurinominales y conseguir la preciada vacuna, no contra el Covid, sino contra futuras acciones legales por su desempeño como zar antipandemia, es decir, fuero legislativo. ¿Será?

En Morena, apuntadas rebasan a apuntados para Chiapas

Nos cuentan que luego de que el presidente López Obrador bajó a su prima Manuelita Obrador de la contienda por la candidatura morenista al gobierno de Chiapas, y antes a Zoé Robledo, en el partido guinda hay baraja nueva de nombres. Uno de los que presume estar en ese listado es el diputado federal Ismael Brito, cercano al gobernador Rutilio Escandón y al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Lo que don Ismael no parece estar tomando en cuenta es que todo indica que la candidatura tendrá que ser para una mujer y ahí está más que apuntada la senadora Sasil de León, quien conserva gran cercanía con su antiguo jefe, el exgobernador Manuel Velasco. ¿Será que el papel de don Manuel como corcholata le sirvió para su propósito de asegurar que Chiapas vuelva a estar bajo el dominio del PVEM, aunque sea con disfraz de morenista?

